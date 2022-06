Kijk wie terug is! Davino Verhulst tekent voor twee seizoenen bij Antwerp

clock 09:38 09 uur 38.

Davino Verhulst keert terug naar België. Antwerp heeft zich versterkt met een oude bekende: doelman Davino Verhulst. De 34-jarige Oost-Vlaming komt over van het Griekse Apollon Smyrnis en ondertekende op de Bosuil een overeenkomst voor twee seizoenen. Verhulst lijkt bij de Great Old de doublure van eerste doelman Jean Butez te moeten worden. Hij kwam bij Apollon Smyrnis in de Griekse eerste klasse in het voorbije seizoen dertien keer in actie. Voordien speelde hij voor Beveren, Racing Genk, het Nederlandse Willem II, STVV en Lokeren.



Anthony Descotte heeft zijn contract bij Charleroi tot 2026 verlengd. De 18-jarige Descotte maakte in april 2021 zijn profdebuut bij de Zebra's. Afgelopen seizoen kwam hij in acht wedstrijden in actie, met één assist op de teller. Begin juni mocht hij zijn eerste cap vieren bij de nationale beloftenploeg.

Zulte Waregem heeft zich versterkt met de Tanzaniaanse verdedigende middenvelder Novatus Miroshi. De 19-jarige linkspoot komt over van Maccabi Tel Aviv en tekent een contract voor 3 seizoenen. "Ik ben een speler die graag snel en slim wil voetballen. In het voetbal heb je weinig tijd, dus moet je snel spelen om het verschil te maken", zei de Tanzaniaan.



“Ik ben een speler die graag snel en slim wil voetballen. In het voetbal heb je weinig tijd, dus moet je snel spelen om het verschil te maken”, zei de Tanzaniaan.

clock 18:23 18 uur 23. Jupiler Pro League Antwerp kan Christopher Scott weglokken bij Bayern München

KRC Genk neemt afscheid van Yentl Van Genechten. De 21-jarige verdediger maakt de overstap naar Eupen. Van Genechten sloot in de zomer van 2021 aan bij de U21 van Genk.

Seraing haalt Franse verdediger. Seraing heeft zich versterkt met de Franse verdediger Marvin Tshibuabua. Hij komt over van het Franse Saint-Etienne en ondertekende in Seraing een contract voor twee seizoenen, met optie voor een derde jaar. De 20-jarige Tshibuabua doorliep de jeugdreeksen bij Lyon, alvorens op 17-jarige leeftijd bij Saint-Etienne zijn eerste profcontract te tekenen.



De 20-jarige Tshibuabua doorliep de jeugdreeksen bij Lyon, alvorens op 17-jarige leeftijd bij Saint-Etienne zijn eerste profcontract te tekenen.



Beerschot haalt Hervé Matthys terug naar België. Hervé Matthys keert terug naar België. De 26-jarige verdediger tekende een contract tot 2024 (met optie) bij Beerschot. Dat neemt hem transfervrij over van het Nederlandse ADO Den Haag. Matthys begon zijn carrière in de jeugd bij Club Brugge, op zijn zestien trok hij richting Anderlecht. Daar speelde hij één match voor de A-ploeg. Vervolgens trok Matthys naar Eindhoven. "Ik zou graag ook zoveel mogelijk matchen spelen dit seizoen en dan hopelijk nog eens een titel pakken daarbovenop."



KV Kortrijk haalt Keïta bij Lyon. KV Kortrijk heeft zich versterkt met de Malinees Habib Keïta. De 20-jarige centrale middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van de Franse topclub Olympique Lyon. Keïta kwam vorig seizoen drie keer in actie in de Europa League, maar in de Ligue 1 bleef het bij drie erg korte invalbeurten.

Keïta kwam vorig seizoen drie keer in actie in de Europa League, maar in de Ligue 1 bleef het bij drie erg korte invalbeurten.

Een Vanzeir bij KRC Genk. Een opvallende transfer in de Scooore Super League, de hoogste divisie van het Belgische vrouwenvoetbal. Luna Vanzeir, zus van Union-aanvaller Dante Vanzeir, verlaat vicekampioen OH Leuven Women om bij KRC Genk Ladies aan de slag te gaan. In Limburg ondertekende de negentienjarige aanvallende middenvelder een contract voor twee seizoenen, zo maakte de club vrijdag bekend. Jeugdinternational Luna Vanzeir maakte pas in 2019 de overstap naar het vrouwenvoetbal. In haar jeugd speelde ze bij de jongens. De voorbije drie seizoenen lag ze in Leuven onder contract. "Ik heb veel contact gehad met KRC Genk Ladies in mijn jeugd, toen ik nog bij de jongens speelde", zegt Vanzeir. "Het is leuk wanneer een ploeg echt moeite wil doen om je erbij te hebben. Ik ken zo goed als iedereen binnen het team, aangezien we ook al samen hebben gespeeld bij de Red Flames U19 en nu de U23."

Jeugdinternational Luna Vanzeir maakte pas in 2019 de overstap naar het vrouwenvoetbal. In haar jeugd speelde ze bij de jongens. De voorbije drie seizoenen lag ze in Leuven onder contract.

"Ik heb veel contact gehad met KRC Genk Ladies in mijn jeugd, toen ik nog bij de jongens speelde", zegt Vanzeir. "Het is leuk wanneer een ploeg echt moeite wil doen om je erbij te hebben. Ik ken zo goed als iedereen binnen het team, aangezien we ook al samen hebben gespeeld bij de Red Flames U19 en nu de U23."



Lennart Mertens ruilt KMSK Deinze voor ClubNXT. Opnieuw een opvallende transfer vandaag. Ook Club Brugge gaat shoppen in de 1B-reeks, weliswaar voor de tweede ploeg CubNXT. Het haalt Lennart Mertens van KMSK Deinze naar Brugge. Mertens staat in de tweede divisie van België bekend als een sterke en vlotscorende nummer 9. Zo maakte de goaltjesdief de laatste twee seizoenen 23 doelpunten in het oranje shirt van Deinze.

Antwerp verhuurt Frank Boya aan STVV. Antwerp-middenvelder Frank Boya gaat op huurbasis aan de slag bij STVV. De Truienaars kondigden vrijdag zijn komst aan. Ze bedongen ook een aankoopoptie. De Great Old verhuurde de 25-jarige Kameroener vorig seizoen aan Zulte Waregem. "We zijn heel blij om Frank Boya binnen het team te verwelkomen", zei sportief directeur Andre Pinto in een korte reactie. "Met zijn fysiek en voetbaltechniek geeft hij ons meer diepte op het middenveld en past hij helemaal in de formatie van coach Hollerbach." Boya kwam bij Zulte Waregem vorig seizoen in 18 duels in actie. Eerder was hij in ons land ook al actief voor Moeskroen (2017-2020). Antwerp plukte hem in de zomer van 2020 weg uit Henegouwen.

"We zijn heel blij om Frank Boya binnen het team te verwelkomen", zei sportief directeur Andre Pinto in een korte reactie. "Met zijn fysiek en voetbaltechniek geeft hij ons meer diepte op het middenveld en past hij helemaal in de formatie van coach Hollerbach."

Boya kwam bij Zulte Waregem vorig seizoen in 18 duels in actie. Eerder was hij in ons land ook al actief voor Moeskroen (2017-2020). Antwerp plukte hem in de zomer van 2020 weg uit Henegouwen.





Eupen strikt Tsjechische verdediger Jan Kral. Eersteklasser KAS Eupen heeft de inkomende transfer van de Tsjech Jan Kral afgerond. De 23-jarige centrale verdediger komt over van het Tsjechische Mlada Boleslav en ondertekende aan de Kehrweg een contract voor drie seizoenen, zo maakte de club vandaag bekend. Hij moet er de opvolger worden van de naar Stade Reims vertrokken Emmanuel Agbadou.



Senna Miangue verhuist definitief naar Cercle. Senna Miangue verkast definitief naar Cercle Brugge. Na lange onderhandelingen met Cagliari tekent de linksachter een contract tot juni 2025 bij Cercle. Senna speelde vorig seizoen al een jaar in Brugge. "Dit zijn de momenten waar je zo hard voor werkt. Ik ben heel gelukkig en blij", zegt Senna Miangue. "Ik heb er hard voor gewerkt en heb nu een beloning gekregen, maar nu moet ik nog harder werken. Dat is echt mijn mindset voor de komende drie jaar."



"Dit zijn de momenten waar je zo hard voor werkt. Ik ben heel gelukkig en blij", zegt Senna Miangue. "Ik heb er hard voor gewerkt en heb nu een beloning gekregen, maar nu moet ik nog harder werken. Dat is echt mijn mindset voor de komende drie jaar."

