Genk vindt 18-jarige verdedigende middenvelder Bangoura in Guinee voor 1B

Genk haalt eerste zomertransfer in Guinee. Racing Genk heeft zich versterkt met Ibrahima Sory Bangoura. De 18-jarige defensieve middenvelder komt over van de Johnson Académie Sport (SARL) in Guinee en ondertekende een overeenkomst voor 4 seizoenen. Bangoura zal in eerste instantie aansluiten bij de Genkse beloften, die volgend seizoen uitkomen in 1B. De Guineeër is de eerste zomertransfer voor Genk. Racing Genk beëindigde een teleurstellend seizoen in de Jupiler Pro League met een tweede plaats in de Europe play-offs. In de reguliere competitie werden de Limburgers pas achtste.



Bangoura zal in eerste instantie aansluiten bij de Genkse beloften, die volgend seizoen uitkomen in 1B. De Guineeër is de eerste zomertransfer voor Genk.



Racing Genk beëindigde een teleurstellend seizoen in de Jupiler Pro League met een tweede plaats in de Europe play-offs. In de reguliere competitie werden de Limburgers pas achtste.



Parma licht de aankoopoptie op Cobbaut. Elias Cobbaut zal niet terugkeren naar Anderlecht, maar bij Parma blijven. De Belgische verdediger viel afgelopen seizoen in de smaak bij de Italiaanse tweedeklasser, waardoor die besloot om de aankoopoptie te lichten. "Elias een fantastisch persoon, die de meeste minuten van iedereen verzamelde dit seizoen", schrijft voorzitter Kyle Krause op Twitter. "Hij wordt een belangrijke schakel in onze kern voor volgend seizoen."



"Elias een fantastisch persoon, die de meeste minuten van iedereen verzamelde dit seizoen", schrijft voorzitter Kyle Krause op Twitter. "Hij wordt een belangrijke schakel in onze kern voor volgend seizoen."

Anderlecht wil Vlap niet nog eens uitlenen aan Twente. Michel Vlap zal deze zomer weer op de oefenvelden van Anderlecht te bewonderen zijn. De 24-jarige middenvelder werd het voorbije seizoen uitgeleend aan FC Twente en kende daar een geslaagd seizoen. De Nederlander speelde alle duels en kon vijf keer scoren. Een verlengd verblijf is blijkbaar geen optie volgens Twente. "Anderlecht wil hem niet nog een jaar verhuren aan ons. Aangezien een definitieve overname financieel niet haalbaar is, moeten we afscheid nemen", klinkt het.

Eerste zomeraanwinst van STVV is Duitse spits uit 2e Bundesliga. STVV is bezig met zijn huiswerk voor volgend seizoen, de eerste zomertransfer is de 22-jarige aanvaller Fatih Kaya, een Duitser met Turkse roots. Kaya komt transfervrij over van FC Ingolstadt, waarmee hij het voorbije seizoen uit de Tweede Bundesliga degradeerde. Kaya scoorde het voorbije seizoen 4 keer in 19 officiële duels. Sinds zijn profdebuut in december 2018 voor Ingolstadt kwam hij in 96 wedstrijden tot 15 goals en 10 assists. In 2020-2021 had Kaya trouwens een groot aandeel in de promotie naar de tweede klasse.



Kaya scoorde het voorbije seizoen 4 keer in 19 officiële duels. Sinds zijn profdebuut in december 2018 voor Ingolstadt kwam hij in 96 wedstrijden tot 15 goals en 10 assists. In 2020-2021 had Kaya trouwens een groot aandeel in de promotie naar de tweede klasse.

Eupen trekt Sloveense verdediger aan. KAS Eupen heeft met Jan Gorenc een verdediger overgenomen van de Sloveense eersteklasser NS Mura. De 22-jarige Sloveen ondertekende een contract tot 30 juni 2024 bij de Oostkantonners. Gorenc speelde sinds begin 2020 voor NS Mura, waarmee hij dat jaar de Sloveense beker won en in 2021 de landstitel veroverde. In zijn 82 wedstrijden voor NS Mura wist hij als centrale verdediger acht keer te scoren.



Gorenc speelde sinds begin 2020 voor NS Mura, waarmee hij dat jaar de Sloveense beker won en in 2021 de landstitel veroverde. In zijn 82 wedstrijden voor NS Mura wist hij als centrale verdediger acht keer te scoren.

Seraing langer door met jonge verdediger Spago. Seraing heeft het contract van Elias Spago met 2 jaar, met een optie op een 3e seizoen, verlengd. De 20-jarige centrale verdediger stapte in de zomer van 2020 van STVV over naar Seraing. Hij kwam dit seizoen 8 keer in actie voor Seraing, dat zich wist te verzekeren van het behoud in de Jupiler Pro League.

Jackers voor 3 jaar naar OHL. Nordin Jackers mag het vanaf volgend seizoen bij OH Leuven proberen. Het jeugdproduct van Racing Genk was de voorbije jaren een vaste waarde bij Waasland-Beveren, maar hij geraakte afgelopen seizoen met de Waaslanders niet terug naar het hoogste niveau. Met OH Leuven kan de 24-jarige Jackers wel weer in 1A keepen. "Nordin Jackers toonde afgelopen seizoen zijn klasse bij Waasland-Beveren", weet coach Marc Brys. "Versterking in doel was een prioriteit, ik ben dan ook blij dat we dit met de komst van Nordin al hebben kunnen realiseren."



"Nordin Jackers toonde afgelopen seizoen zijn klasse bij Waasland-Beveren", weet coach Marc Brys. "Versterking in doel was een prioriteit, ik ben dan ook blij dat we dit met de komst van Nordin al hebben kunnen realiseren."

Kenneth Schuermans kiest voor avontuur bij Deinze. Kenneth Schuermans maakt transfervrij de overstap van Lierse Kempenzonen naar KMSK Deinze. De 30-jarige centrale verdediger ondertekent een contract van 2 jaar bij Deinze, met een optie voor een derde seizoen. "Ik ben heel blij met mijn transfer naar KMSK Deinze omwille van het sportieve project en de ambitie van de club", zegt Schuermans op de website van de club. "Ook het familiale gevoel hier speelt een grote rol. Ik ben zelf een echte familiemens dus op dat vlak zal er zeker ook een match zijn met de club en de supporters." Schuermans speelde in het verleden ook al voor KVC Westerlo en OH Leuven. De verdediger was afgelopen seizoen goed voor 6 doelpunten in 26 competitiewedstrijden.

"Ik ben heel blij met mijn transfer naar KMSK Deinze omwille van het sportieve project en de ambitie van de club", zegt Schuermans op de website van de club. "Ook het familiale gevoel hier speelt een grote rol. Ik ben zelf een echte familiemens dus op dat vlak zal er zeker ook een match zijn met de club en de supporters."



Schuermans speelde in het verleden ook al voor KVC Westerlo en OH Leuven. De verdediger was afgelopen seizoen goed voor 6 doelpunten in 26 competitiewedstrijden.

Aanvaller Bayo blijft bij Charleroi. Charleroi neemt de van AA Gent gehuurde Ivoriaanse aanvaller Vakoun Bayo na dit seizoen definitief over. Dat heeft de club maandag bekendgemaakt. Bayo heeft bij Charleroi een contract voor 4 seizoenen ondertekend. De 25-jarige aanvaller kwam in het tussenseizoen over van Celtic om bij Gent het vertrek van Roman Jaremtsjoek op te vangen, maar kwam in de Ghelamco Arena niet verder dan 7 wedstrijden, veelal invalbeurten. Bij Charleroi, waar hij gehaald werd als opvolger van Shamar Nicholson, trof hij plots 11 keer raak in 17 competitiewedstrijden. Charleroi aarzelde dan ook niet om de optie te lichten. Bayo startte zijn carrière bij Stade Abidjan. In het seizoen 2014-2015 werd hij topschutter in de Ivoriaanse liga en werd hij tot beste speler verkozen. Daarop vertrok hij naar het Tunesische Étoile du Sahel. De volgende etappe was Dunasjka Streda in Slovakije (2017-2019). Daar scoorde hij in 32 wedstrijden 22 keer en gaf hij 9 assists. Cijfers waarmee hij Celtic Glasgow overtuigde, dat hem in de wintermercato van 2019 naar Schotland haalde. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan het Franse Toulouse, waar hij in 36 wedstrijden 13 doelpunten en 4 assists voor zijn rekening nam.



De 25-jarige aanvaller kwam in het tussenseizoen over van Celtic om bij Gent het vertrek van Roman Jaremtsjoek op te vangen, maar kwam in de Ghelamco Arena niet verder dan 7 wedstrijden, veelal invalbeurten.



Bij Charleroi, waar hij gehaald werd als opvolger van Shamar Nicholson, trof hij plots 11 keer raak in 17 competitiewedstrijden. Charleroi aarzelde dan ook niet om de optie te lichten.



Bayo startte zijn carrière bij Stade Abidjan. In het seizoen 2014-2015 werd hij topschutter in de Ivoriaanse liga en werd hij tot beste speler verkozen. Daarop vertrok hij naar het Tunesische Étoile du Sahel.



De volgende etappe was Dunasjka Streda in Slovakije (2017-2019). Daar scoorde hij in 32 wedstrijden 22 keer en gaf hij 9 assists. Cijfers waarmee hij Celtic Glasgow overtuigde, dat hem in de wintermercato van 2019 naar Schotland haalde. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan het Franse Toulouse, waar hij in 36 wedstrijden 13 doelpunten en 4 assists voor zijn rekening nam.

Jonathan Heris verlaat KAS Eupen. Jonathan Heris speelt volgend seizoen niet meer voor KAS Eupen. De 31-jarige verdediger kwam niet tot een akkoord met de Eupen om zijn aflopend contract te verlengen. Heris streek in de zomer van 2020 neer in het Kehrwegstadion. Hij kwam toen over van de Hongaarse eersteklasser Újpest FC. Voor Eupen speelde Heris 60 wedstrijden, waarin hij vijf keer scoorde. Eerder verdedigde Heris de kleuren van FC Brussels, White Star Woluwe en Tubeke.

Heris streek in de zomer van 2020 neer in het Kehrwegstadion. Hij kwam toen over van de Hongaarse eersteklasser Újpest FC. Voor Eupen speelde Heris 60 wedstrijden, waarin hij vijf keer scoorde. Eerder verdedigde Heris de kleuren van FC Brussels, White Star Woluwe en Tubeke.



Twee jonge spelers voor Antwerp. Adam Zaanan (19) en Visar Shala (22) hebben een profcontract bij Antwerp ondertekend. Zaanan kwam dit seizoen uit voor de U21 en mocht afgelopen zomer in de oefenwedstrijd tegen AS Monaco al een eerste keer proeven van het echte werk. De centrale middenvelder ondertekent een contract voor drie seizoenen. Visar Shala komt over van Olsa Brakel, een club uit de tweede amateurafdeling, en scoorde achttien keer. De aanvallende middenvelder was eerder actief in de jeugdopleidingen van Club Brugge en Zulte Waregem. Hij ondertekent een profcontract voor een seizoen.

