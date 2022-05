Britt Herbots wordt ploeggenote van Celine Van Gestel in Firenze

Britt Herbots speelt al sinds haar 19e in Italië, misschien wel de beste competitie ter wereld voor het volleybal bij de vrouwen. Na 2 jaartjes bij Busto Arsizio en 2 jaartjes bij Novara vond de aanvalster van de Yellow Tigers het tijd voor een nieuw avontuur.

Herbots wil die nieuwe pagina's in haar boek schrijven bij San Casciano, ook wel Il Bisonte Firenze genoemd. Met Celine Van Gestel, die er al sinds 2020 speelt, heeft ze in ieder geval een goede gids.

"Toen ik met Novara tegen deze ploeg speelde, raakte ik overtuigd", verklaart Herbots haar keuze. "Deze groep heeft het dit seizoen heel goed gedaan, ook tegen de topteams (San Casciano eindigde 8e, red)."

"Ik denk dat dit de juiste plek voor mij is. Ik had ook andere aanbiedingen, maar toen ik Wanny (di Filippo, de charismatische eigenaar) ontmoette, werd ik verliefd en stond mijn besluit vast."

"Ik ben hier met ambitie, we kunnen een stap hogerop zetten. Misschien kunnen we zelfs een Europese beker naar Firenze halen? Het is in ieder geval een stad die met geen andere te vergelijken is."