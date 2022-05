"Geen Rusland in Europees voetbal is kwestie van principe én veiligheid"

De Europese voetbalbond (UEFA) heeft gisteren alle Russische ploegen geweerd uit het Europese voetbal volgend seizoen, zowel in de clubcompetities als wat de nationale mannen- en vrouwenploegen betreft. Michael Verschueren, die in het UEFA Club Competitions Committee zetelt als afgevaardigde van Anderlecht, geeft duiding in De Ochtend: "Het gaat om een veiligheids- én principekwestie."

Door de oorlog die Rusland in Oekraïne voert, weerde de UEFA deze lente al de Russische deelnemers die nog in Europa actief waren én mocht de nationale mannenploeg geen WK-barrages spelen. Volgend seizoen wordt die lijn nog strenger doorgetrokken.



"Ik denk dat het een heel rationele beslissing is die deels te maken heeft met de veiligheid en deels met de internationale context."



"De internationale context laat Russische ploegen in Europese competities totaal niet toe. Daarbovenop krijg je ook provocaties als je die teams laat deelnemen, omdat er zo'n polemiek is ontstaan door de oorlog", legt Verschueren uit.



"Fans zullen zich zodanig uiten dat het onmogelijk is om die clubs deel te laten nemen. Ik denk dat er heel veel rellen zouden ontstaan. Het zou onveilig zijn om in die omstandigheden voetbal te spelen."



"Russische clubleiders zijn niet tevreden over conflict"

De regel is ook uitgevaardigd om clubs te straffen. Worden de juiste personen gestraf? "Ik wil het niet zover drijven om te stellen dat de clubs verantwoordelijk zijn, ze maken deel uit van een breder geheel."



Verschueren kent een aantal van de Russische clubleiders. "Die zijn helemaal niet tevreden met het conflict. Ze hebben bij het TAS (het Internationaal Sporttribunaal, red) geen beroep aangetekend tegen de beslissingen van UEFA. Dat zegt heel veel over hun realiteitszin. Ze begrijpen heel goed dat ze deze sancties niet niet kunnen aanvaarden."



De clubleiders roeren zich evenwel niet in eigen land: "We weten allemaal dat Rusland geen kritiek duldt. Je zal daar dan ook heel weinig over lezen of weinig kritiek horen uit de hoek van de clubs."

"Topspelers trekken weg uit Rusland"