Play-offs basketbal: Bergen klopt Giants in eigen zaal en is de uitdager van Oostende

Antwerp Giants wordt nog opgevist in de tweede ronde van de play-offs van de BNXT League, waar Belgische en Nederlandse teams nog strijden om een Europees ticket. Daar zullen de Giants het opnemen tegen Brussels, dat in de eerste ronde Luik versloeg.

14 uur 24. Bergen speelt de halve finale tegen Oostende. Bergen heeft zich geplaatst voor de halve finales van het Belgische luik van de play-offs van de BNXT League. De Henegouwers versloegen zaterdagmiddag Antwerp Giants in eigen zaal met 64-74 in de derde en beslissende wedstrijd van de kwartfinales. Bergen ging van een 15-5-achterstand naar een voorsprong van twee punten bij de pauze (37-39). Die voorsprong stonden de Henegouwers niet meer af. De grote uitblinker was Emmanuel Nzekwesi van Bergen met een 'double-double' (23 punten en 10 rebounds). In de halve finales van de nationale play-offs neemt Bergen het op tegen Oostende. .