Mitrovic topscorer aller tijden in Engelse 2e klasse, Fulham-fans massaal het veld op

De promotie had Fulham al afgedwongen, vanavond haalde de club ook de titel binnen in het Championship. Na een 7-0 tegen subtopper Luton Town belandde het team in de zevende hemel.

Zeker Aleksandar Mitrovic. De voormalige spits van Anderlecht maakte zijn 42e én 43e doelpunt (in evenveel matchen), een record in het Championship sinds het ontstaan van de Premier League in 1992.

Dat moest gevierd worden. Niet alleen door de spelers, maar ook door de fans. Zij renden massaal het veld van Craven Cottage op.