Contador, Indurain en Beloki geloven in Tour-zege Wout van Aert: "Maar wielersport zou grote verliezer zijn"

Beloki: "Van Aert wint binnen de 3 jaar de Tour"

"We zien een metamorfose bij Van Aert. Hij wordt beter en beter als klimmer. Dat in combinatie met zijn goede tijdrit is het succesrecept om de Tour te winnen."

Contador: "Focus op grote ronde is ten koste van veelzijdigheid"

Tweevoudig Tour-winnaar Alberto Contador ziet Van Aert liever niet strijden voor de eindzege in de Tour.

"Wout is een fenomeen. Ik heb enorm veel bewondering voor hem."

"Hij won in de Tour van vorig jaar een tijdrit, de Ventoux-rit en op de Champs-Elysées. In december en januari verzorgt hij de show in het veldrijden, in april rijdt hij kasseimonumenten. Van Aert zorgt altijd voor spektakel."

"Maar als Van Aert zich focust op eindwinst in de Tour, denk ik eerlijk gezegd dat de wielersport de verliezer is. Ook al wint Van Aert de Tour", zegt Contador.

"Door zijn veelzijdigheid is Van Aert een attractieve renner. Maar als hij mikt op een eindklassement in de Tour, zal hij minder spektakel brengen. Dat zou niet enkel jammer zijn voor de wielerfan, maar ook voor hemzelf."