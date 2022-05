BEKIJK: Mo Farah verliest bij zijn comeback van een amateurloper

"Ik dacht de hele tijd: "Hij gaat me remonteren." Pas op 20 meter van de streep geloofde ik in de zege. Ik ben overweldigd", zei Cross, na winst tegen zijn idool.

Mo Farah stond vandaag aan de start van de 10 km in de Engelse hoofdstad, een wedstrijd die hij al 7 keer gewonnen had.

"Het WK staat momenteel niet op de radar"

Vorig jaar had Sir Mo Farah zich niet kunnen plaatsen voor de Olympische Spelen, nu kreeg hij een nieuwe tik. Gaat de Brit nog te bewonderen zijn op een groot kampioenschap?

"Het wereldkampioenschap staat momenteel niet op de radar", zei Farah achteraf aan de BBC. "Tenzij ik kan wedijveren met de andere deelnemers, maar daar moet je vooraf eerlijk in zijn."

Het WK vindt in juli plaats in Eugene (VS). De kans is grotere dat Farah komende zomer naar de Gemenebestspelen en/of het Europees kampioenschap trekt.

Farah won de 5.000 en de 10.000 meter op de Olympische Spelen van 2012 en 2016.