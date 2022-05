BEKIJK: De Clipper Race, het grootste zeilavontuur voor Jan en alleman, is weer op gang getrokken

Na een onderbreking van meer dan twee jaar kunnen de deelnemers aan de Clipper Race weer de zeilen hijsen. Op 1 september 2019 staken ze in Londen van wal, om een half jaar later in Australië te stranden toen de wereldwijde coronapandemie uitbrak.

Dit jaar zetten de deelnemers van de Clipper Race hun tocht voort. Vorig weekend zeiden ze de Amerikaanse kuststad Seattle vaarwel om koers te zetten richting Panama.