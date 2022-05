Simon Yates verovert 2e ritzege in 3 dagen in "kleine Vuelta", Ivan Sosa is eindwinnaar in Asturië

Veel klimwerk in de 65e editie van de Ronde van Asturië. Simon Yates zag in de driedaagse de ideale voorbereiding op de Giro, waar hij volgende week vrijdag als een van de favorieten van start gaat.

Zowel in de etappe van vrijdag, naar Pola de Lena, als zondag, naar Oviedo was Yates niet te stoppen. Twee keer mocht hij solo zegevieren. In de rit van zaterdag nam hij - al dan niet bewust - een snipperdag, waardoor hij in het klassement geen rol zou spelen.

Ivan Sosa legde op weg naar Cangas del Narcea de basis voor zijn eindzege. Zo krijgen we voor de 5e keer op een rij een Zuid-Amerikaanse eindwinnaar in "de kleine Vuelta". Sosa volgt zijn landgenoot Nairo Quintana op, die in 2017 ook al de zege van de op doping betrapte Alarcon had geërfd. Tussendoor won Richard Carapaz 2 keer op een rij, in 2018 en 2019.