Kompany over witte merel, Arnstad (18): "Van alle jongens op het veld zal hij de grootste carrière maken"

Kristian Arnstad werd vandaag voor het eerst dit seizoen in de basis gedropt bij Anderlecht. Met succes: de 18-jarige Noor charmeerde tegen Club Brugge op de rechterflank en verzilverde meteen de Man van de Match-trofee. Voor velen een verrassing, voor Vincent Kompany allerminst. "Exact een jaar geleden stond hij ook in de basis tegen Club Brugge, maar toen werden we opgepeuzeld. Hij ook. Maar ik heb toen gezegd: van alle jongens op het veld zal hij de grootste carrière maken. Daar blijf ik bij." "Hij heeft lang niet in de kern gezeten, omdat we in België maar 18 spelers in de kern mogen hebben. Er zal wel een reden voor zijn, maar ik snap ze niet. Maar hij en ook Kana hebben in die tijd altijd de perfecte instelling gehad."

Lior Rafaelov is een natuurlijke leider. Hij heeft me veel tips gegeven. Kristian Arnstad, Anderlecht

Arnstad greep vandaag zijn tweede kans. Een wereld van verschil met zijn vorige partij tegen Brugge. "Ik ben volwassener geworden aan de bal", legt Arnstad zelf uit. "Ook fysiek heb ik gewerkt om stappen vooruit te zetten."

Aan rolmodellen alleszins geen gebrek in de kleedkamer van Anderlecht. Vooral Lior Rafaelov nam Arnstad bij de hand tijdens zijn groeiproces. "Lior heeft me heel wat tips gegeven. Hij zit naast me in de kleedkamer en heeft me onder zijn vleugels genomen. Hij is een natuurlijke leider."

2 basisplaatsen in 2 seizoenen: "Ik ben blijven werken"