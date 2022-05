Igor De Camargo (38) hangt zijn voetbalschoenen aan de haak: "Gemiste promotie maakt carrière niet minder mooi"

Het laatste interview van De Camargo als voetballer:

"Nationale ploeg is het hoogste dat ik kon bereiken"

De Camargo is er in zijn laatste wedstrijd op het hoogste niveau niet in geslaagd om RWDM naar de Jupiler Pro League te brengen. In de terugwedstrijd van het promotieduel tegen Seraing werd niet gescoord.

De diepe spits had op meer gehoopt. "Het is heel jammer van het resultaat, we hadden echt op meer gehoopt. Deze ploeg verdient een pluim. We komen van zo ver en het is niet evident dat we hier nu staan. Hopelijk kan het team volgend jaar wel promoveren, ik zal ze alleszins blijven volgen."

"Ik wist dat dit moment ging komen en heb me er ook op voorbereid. Nu wil ik rust en zien we wel wat we gaan doen. Een promotie was mooi geweest, maar dat maakt mijn carrière nu niet minder mooi."

"Ik heb altijd heel hard en met veel liefde gewerkt en getraind. Het hoogtepunt? De nationale ploeg was het hoogste dat ik kon bereiken en natuurlijk mijn verschillende titels. Die zullen altijd bijblijven."

Wat nu? Schuilt er een trainer in De Camargo? "Ik ga vooral genieten van familie en vakantie. Het is een doel om trainer te worden. Mijn diploma heb ik al gehaald, we gaan kijken wat nu de volgende stap is. Wie weet..."