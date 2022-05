BEKIJK: Katie Taylor behoudt wereldtitels bij lichtgewichten na historische én hoogstaande bokskamp

"Ik ben diep in mijn reserves moeten gaan", erkende Taylor na de kamp. "Ik wist dat ik op een bepaald moment in de touwen zou hangen. Het was een fenomenaal gevecht, gedurende tien rondes was het een echte oorlog. We zijn allebei winnaars."

Voor Serrano was het pas de tweede nederlaag in haar carrière, de eerste sinds 2012. Ze won al 42 wedstrijden (1 onbeslist).