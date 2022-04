Eerste editie van E3 Harelbeke voor vrouwen mondt uit in Nederlands festival

De organisatoren van Leiedal Koerse sloegen sinds dit jaar de handen in elkaar met die van de E3 Harelbeke. Samen dromen ze van een WorldTour-koers voor vrouwen, maar voorlopig moeten ze het nog doen met het 1-.2-statuut en dus ook een iets minder imposant deelnemersveld.

De Nederlandse formatie van Parkhotel Valkenburg kreeg zo de kans om de concurrentie te overvleugen, al kregen de 3 Parkhotellers in de finale nog stevig weerwerk van Nicole Steigenga, die uiteindelijk 2e werd na Femke Markus.

"Mischa Bredewold reed op de Paterberg weg, waardoor wij konden controleren", legde Markus de tactiek uit na de race. "Samen met Kirstie van Haaften reageerde ik op een tegenaanval in de lokale ronden, maar plots zaten wij met twee voorop. We zijn dan maar vol doorgegaan."

"Het was niet dat we de sprintcapaciteiten van Mischa niet vertrouwden, maar je zit toch liever met drie van de ploeg voorin dan maar alleen? Toen we bij de leiders kwamen, ging ik meteen aanvallen om Nicole Steigenga moe te maken, maar dat bleek gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zij bleek heel taai."

"Wij bleven haar onder druk zetten. Ik ging de sprint van zeer ver aan. Even dacht ik van veel te ver, maar ik kon het toch uithouden tot op het einde."