In de West-Vlaamse volleybalfinale heeft Roeselare vlot gewonnen tegen Menen. In het eerste duel kwam de titelverdediger nooit in de problemen verrassing Menen. Roeselare won dan ook makkelijk in drie sets (25-22, 25-20 en 25-16). De ploeg die als eerste 3 keer wint in de onderlinge confrontaties, pakt de titel.