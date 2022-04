Lennert Teugels (29) boekt zijn eerste profzege in een reële koers

De 3e rit speelde zich af tussen de historische plaats Delphi en Karditsa. 17 renners reden weg op de laatste beklimming, op 60 kilometer van de finish.

In de slotkilometer wist Lennert Teugels te ontsnappen aan een valpartij. De helft van de kopgroep had zich verslikt in een stoffige bocht.

Teugels bleef wel recht en boekte zijn eerste zege als prof. Begin dit jaar had hij zich al tot Vlaamse kampioen virtueel koersen getroond. Op het BK e-cycling was hij goed voor brons.

Naast virtuele koersen houdt Teugels ook van wedstrijden op exotische plaatsen zoals de Ronde van Rwanda. Dit jaar werd hij 13e in de Afrikaanse rittenkoers.