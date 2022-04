Deze ploeg won Sporza Wielermanager: "Met het middenveld maak je het verschil"

Wat wint Tom Hulstaert? Een custom wieleroutfit voor zichzelf en 4 vrienden, een factory tour bij Bioracer én - niet onbelangrijk - eeuwige roem.



"Ik was toch een beetje verrast", vertelde de eindwinnaar. "Mijn verwachtingen lagen niet zo hoog in het begin. Natuurlijk naarmate de weken vorderden, begin je wel te hopen. Na Milaan-Sanremo stond ik al goed. Je komt in de top 100, dan in de top 10, ..."

"Ik had net als vorig jaar ook een minicompetitie met mijn twee zonen, mijn petekind en een van mijn beste vrienden. En de spanning daar was wel snel weg. We hadden niet echt een weddenschap ofzo, maar ik ga het toch nog een paar keer vernoemen, denk ik."