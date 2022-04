België treft in september Frankrijk, Duitsland en Australië in groepsfase van Davis Cup

Met Frankrijk, Duitsland en Australië krijgen de Belgen drie pittige tegenstanders voorgeschoteld. Frankrijk teert vooral op de ervaren Gaël Monfils, Duitsland wordt aangevoerd door olympisch kampioen Alexander Zverev en Australië door snelheidsduivel Alex De Minaur.

België zal zijn pouleduels afwerken in het Duitse Hamburg. De groepsfase van de Davis Cup gaat van 14 tot en met 18 september door in speelsteden Bologna, Glasgow, Hamburg en Valencia. De Spaanse stad werd pas dinsdag aangeduid als vervanger van Malaga, dat de speelstad vormt voor de finalewedstrijden (21-27 november).

De beste twee landen van elke groep stoten door naar die finalewedstrijden. De winnaar van groep C treft in de kwartfinales de nummer twee van groep B, de poule van Spanje, Canada, Servië en Zuid-Korea. De nummer twee van groep C ontmoet de winnaar van groep D, de poule van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Kazachstan en Nederland.

België kwalificeerde zich begin maart voor de Davis Cup Finals na een overwinning tegen Finland.