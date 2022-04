Renner beschuldigd van massaval in Luik doet zijn verhaal: "Stop met die compleet foute interpretaties"

Hij was het eerste dominosteentje dat ten val kwam... en dus ook de rest van het peloton met zich meesleurde.

Jérémy Cabot hield aan zijn zware val een gebroken sleutelbeen over en wordt een van de komende dagen geopereerd. Na de klassieker wees onder meer Tom Pidcock de Fransman als hoofdschuldige aan. "Een renner van TotalEnergies nam onverantwoorde risico's in de afdaling om plaatsen te winnen", klonk het bij de Brit. "Hij riskeerde zijn eigen leven en dat van alle anderen. Onacceptabel."

Volgens Cabot klopt die versie van de feiten allerminst. Maar omdat heel wat anderen zijn verhaal niet kenden, kreeg hij een storm van kritiek over zich heen op sociale media.

Cabot verdedigt zich nu in een statement.

"Naast de fysieke letsels, lees ik commentaren die op zijn minst onaangenaam zijn, helemaal fout zelfs", begint hij.

"Ik was effectief de eerste die viel in Luik-Bastenaken-Luik. Een renner die van achter mij kwam, forceerde de doorgang terwijl ik helemaal rechts zat in het wiel van de Bora-renners. Maar daar was geen plaats voor twee man. Ik raakte het wiel van de collega voor mij, had geen tijd om te remmen. En dan was het chaos in een kwartseconde."