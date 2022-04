Lotto-Soudal hoopt WorldTour-plek te redden met twee extra ervaren renners

Reinardt Janse van Rensburg en Carlos Barbero renners zaten sinds eind vorig jaar zonder ploeg nadat hun werkgever Team Qhubeka het voor bekeken hield in het wielrennen. Nu moeten ze wat ervaring brengen bij Lotto-Soudal.

Na een tegenvallend voorjaar staat Lotto-Soudal er slecht voor in de strijd voor een plaatsje in de WorldTour volgend seizoen. De ploeg van de nationale loterij diende dan ook in te grijpen.

"Zoals elke ploeg dit jaar hebben we veel zieken gehad", legt CEO John Lelangue uit. "Daardoor konden we niet altijd met een volledige ploeg aan de start verschijnen. Met Kamil Malecki en Jarrad Drizners hebben we bovendien twee langdurig geblesseerden. We moesten onszelf versterken om ons geplande programma te kunnen blijven afwerken."

In Janse van Rensburg en Barbero vond Lelangue de twee ideale versterkingen. "Ze zijn ervaren, wedstrijdklaar en gemotiveerd. We geven ze de kans tot het einde van het seizoen en geloven dat ze goed bij onze ploeg passen. Ze zijn heel dankbaar voor de kans die ze bij ons krijgen en ik ben er zeker van dat ze hun waarde zullen bewijzen voor onze jonge ploeg."

Reinardt Janse van Rensburg won dit jaar het Zuid-Afrikaans kampioenschap. Carlos Barbero won in het verleden drie ritten in de Ronde van Burgos en was in 2019 nog 12e in Gent-Wevelgem.