Kirsten Flipkens hervat rustig met dubbel in Madrid na coronabesmetting

"Een kleine update", zo opent de 36-jarige Flipkens haar boodschap vanavond op Twitter. "Nadat ik positief getest was en goed ziek was met alle symptomen van covid enkele dagen na mijn terugkeer uit Miami, moest ik mij terugtrekken uit Istanboel en twee weken rusten", legt de nummer 302 van de wereld uit.



"Ik ging langs bij de cardioloog en liet mijn bloed vorige week testen bij mijn sportdokter voor ik groen licht kon krijgen om weer te trainen. Ik heb dat groen licht gekregen, bouw nu rustig op en zal deze week het dubbel spelen in Madrid."