Karl en José leggen het voorjaar neer: "Prijs-kwaliteit was Intermarché-Wanty-Gobert de beste ploeg"

"Matej Mohoric zal die afdaling niet nog eens drie keer zo kunnen rijden"

"Het was een goed voorjaar, maar wel een met wat haken en ogen", vertelt José De Cauwer aan Karl Vannieuwkerke. "Je had renners die uitvielen, je had heel veel ziektes en heel veel problemen. We dachten dat corona voorbij was, maar dat bleek dan uiteindelijk toch niet helemaal waar te zijn."

Als we het voorjaar opdelen in de monumenten zien we eerst de zege van Matej Mohoric in Milaan-Sanremo. "Hij wint op een heel speciale manier, ik zou het hem niet nadoen. Hem volgen was een groot risico voor lijf en leden. Hij moet dat ook geen drie keer meer doen, want dat gaat ook geen drie keer meer zo goed aflopen."

In Sanremo had je ook de rentree van Mathieu van der Poel. Hij werd daar derde en won daarna Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen, het tweede monument. "Hij is zeker een van de mannen van het voorjaar."

"Dylan Van Baarle werd tweede en wint dan Parijs-Roubaix na een geweldige solo. Dat was echt geweldig, geweldig, geweldig. Je weet van Van Baarle dat hij een goeie renner is, maar je zet hem toch niet in de lijstjes vooraf. Je weet dat hij goed is en dat het ooit zou kunnen gebeuren en dan is het plots zover. Nu zal hij er in alle pronostieken wel bijstaan."

Maar een van de momenten van het voorjaar kwam niet in een monument maar in Gent-Wevelgem met de zege van Biniam Girmay.

"Eigenlijk hebben wij en de ploeg hem ontdekt in de E3 Harelbeke. Die prestatie was misschien nog straffer. En in Gent-Wevelgem zie je dan iets wat je nog nooit in je leven gezien hebt. Dan denk je aan de perspectieven die dat biedt voor de toekomst."

"Nu kijk je ook al uit naar zijn volgende koersen. Het is een renner die we met argusogen zullen blijven volgen.”