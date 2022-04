Tourist LeMC loopt 10 Miles uit, maar Bart De Wever is sneller: "Ik moest mijn ego opzij zetten"

"Ik moest mijn ego opzij zetten"

Uiteindelijk loopt Tourist LeMC de wedstrijd uit in 1u35'38", daarmee doet hij 4 minuten minder snel dan Bart De Wever. Die finisht in 1u31'39".

Tourist LeMC: "Het is heel goed meegevallen. Ik had nog over omdat ik in het begin heel rustig heb gelopen. Ik wilde de wedstrijd in de eerste plaats uitlopen. Iedereen stak me voorbij, ik moest dus even mijn ego opzij zetten. Vanaf de Konijnenpijp zijn we echt sneller beginnen lopen."