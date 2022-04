Strafkamp: Napoli stuurt spelers voor onbepaalde duur op afzondering na nieuw puntenverlies

Ondanks een 0-2-voorsprong tot de 80e minuut verloor Napoli vandaag toch nog met 3-2 van de Italiaanse laagvlieger Empoli. Een nederlaag die niet alleen de titelhoop van Mertens en co fnuikte, maar hen ook nog met een extra kater opzadelde.



"De club heeft besloten dat de ploeg vanaf dinsdag voor onbepaalde duur op een trainingskamp zal blijven", klinkt het statement van de club.



Verder wordt ook nog vermeld dat het strafkamp een idee is van coach Luciano Spalletti en de club zelf ermee akkoord gaat. De kans is dus groot dat ook Napoli-voorzitter Aurelio De Laurentiis zich niet onbetuigd heeft gelaten.



Ongeveer twee jaar geleden voerde hij namelijk ook al drastische maatregelen in. Na een reeks slechte resultaten verplichtte De Laurentiss de spelers toen om op afzondering te vertrekken.



Het kwam tot een hevig conflict tussen de spelers en de filmproducent, die de spelerslonen als straf met 25% verlaagde.

Afwachten welke gevolgen de sanctie deze keer heeft...