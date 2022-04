Karl en José zagen Remco Evenepoel alle wielerwetten tarten in Luik: "Niemand dacht dat dit zou lukken"

Met open mond zaten ze naar de krachttoer van Remco Evenepoel te kijken. Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer waren zwaar onder de indruk van de 22-jarige Belg in Luik-Bastenaken-Luik. "Dit is winnen met een gouden randje."

Karl: Drie Belgen op het podium. Hebben we dan een dag die kan fungeren als nationale feestdag, José? Of toch een back-up.

José: "Ja nationale feestdag misschien niet helemaal. Maar voor het wielrennen toch wel." Karl: "Heb je al betere defilés gezien dan deze?" José: "Nee, en de manier waarop al helemaal niet. Het was echt ouderwets, dit wilden we nog eens meemaken. Vanaf de Redoute. Fantastisch."

Karl: Je moet een aantal kwaliteiten bundelen om tot zo een prestatie te komen. Je moet goed kunnen klimmen, je moet een demarrage in de benen hebben op een strook bergop en je moet het dan ook nog kunnen vasthouden.

José: "Je moet vooral kunnen doseren, hè. Je moet het parcours goed in je opgenomen hebben. Je moet vol gaan, maar niet over de limiet want dan val je stil. Ze kwamen ook dicht in de achtervolging maar dan begonnen ze naar mekaar te kijken en zag je dat er niemand ging terugkomen."

Karl: "Zegt het stuk tussen La Redoute en de Roche aux Faucons heel veel over de prestatie van Remco Evenepoel? In die achtervolgende groep zaten nog wel wat knechten die iets voor de kopmannen konden doen. Maar ze kwamen niet dichter." José: "Matej Mohoric, Jack Haig, Mas, …allemaal hebben ze hun tanden stuk gebeten."

Karl: "Er was veel te doen rond de prestatie van Remco Evenepoel in de Ronde van het Baskenland waar hij in de slotrit uit de leiderstrui werd gereden. Maar eigenlijk was dat al een fantastische prestatie met dat deelnemersveld. Nu komt dit er nog bij."

Remco Evenepoel heeft het voorjaar van Quick-Step - Alpha Vinyl gered. Karl Vannieuwkerke

Kunnen we spreken van een doorstart in de carrière van Remco Evenepoel? Deel een voor de val in Lombardije, deel twee na de val in Lombardije. En nu lijkt hij helemaal vertrokken.

José: "Als je dan ziet wat daarvoor gebeurde in de Ronde van Algarve waar hij Küng op een minuut rijdt in een tijdrit. Ook dat was al een geweldige prestatie. Is dit de beste Remco Evenepoel die we voorlopig gezien hebben? Hij zegt van wel. Hij kan het weten natuurlijk." Karl: "Als het nog beter wordt heeft de concurrentie wel een groot probleem. Het was wel genieten, hè. Ik heb je lang niet zo emotioneel gezien. Je gunt het zo’n ‘ket’ ook wel echt na alles wat er gebeurd is. Het zit heel veel wrangheid in het verhaal, omdat hij in het peloton ook wel eens iets durft te doen wat daar niet thuishoort. Maar uiteindelijk valt toch alles in zijn plooi." José: "Ik ken een beetje de familie. Ik weet hoe emotioneel zij er mee meeleven. Dan is het alsof de ganse wereld tegen je is. Je probeert je best te doen en maakt misschien ook wel kleine foutjes. Dan sta je daar alleen in de wereld met de verloofde, met Remco zelf, met de ploeg. En dan in een keer komt vandaag alles samen."

Dat Hermans en Van Aert op de Redoute niet durfden meegaan met Evenepoel, maakt zijn prestatie alleen maar grootser. José De Cauwer

Karl: Zoals Patrick Lefevere zei: “Een rapport kan je pas opmaken na Luik-Bastenaken-Luik." Wel we zijn Luik-Bastenaken-Luik en Evenepoel heeft het voorjaar van Quick-Step – Alpha-Vinyl gered.

José: "En dan vooral met de manier waarop. Dit is winnen met een gouden randje aan. Dit is zoals we het willen zien. Iets ouderwets. Quinten Hermans wordt dan nog tweede, Wout van Aert bevestigt dat het ooit misschien hier ook wel zal lukken."

Karl: We kunnen niet genoeg benadrukken wat Quinten Hermans gedaan heeft. Hij was fenomenaal.