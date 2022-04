Zo staan de sterren voor Luik-Bastenaken-Luik bij de vrouwen: Van Vleuten opnieuw topfavoriet

***

Na haar overwinning in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl wordt Marta Cavalli ook in Luik-Bastenaken-Luik als topfavoriete naar voren geschoven door onze wielerkenners. De Italiaanse kan vandaag - na Rebellin, Gilbert en Van der Breggen - de vierde worden die een mythische Ardennenhatrick kan scoren.

**

DSM zal misschien nét iets minder sterk zijn in de breedte, maar met Liane Lippert heeft het wel een gevaarlijke klimgeit aan boord. De Duitse bewees dit voorjaar al vaker dat ze met de besten mee omhoog kan. Dit seizoen was ze telkens op de afspraak op de cruciale hellingen.

Bij Canyon Sram kijken we - ondanks een mindere dag in de Waalse Pijl - toch weer naar Katarzyna Niewiadoma . De Poolse krijgt in Luik-Bastenaken-Luik een parcours dat haar op het lijf geschreven is met die opeenstapeling van hellingen. Binnen het team is ze ook goed omringd door de Nederlandse Paulina Rooijakkers, Chabbey en Paladin.

Demi Vollering won vorig jaar de wedstrijd na een sterk staaltje ploegenwerk van Anna van der Breggen. De snelle Nederlandse zal er dit jaar opnieuw dicht bij zijn volgens ons panel. Vollering zakt immers met een mooi rapport af naar Luik: ze werd eerder al 3e in de Waalse Pijl, 2e in de Amstel Gold Race en 1e in de Brabantse Pijl.

*

Naast Vollering beschikt SD Worx ook opnieuw over "joker" Ashleigh Moolman, die dit seizoen nog geen enkele keer buiten de top 10 finishte. Vorig jaar toonde de Zuid-Afrikaanse zich erg bedrijvig in wedstrijden zoals Luik-Bastenaken-Luik. Dat was geen verrassing: dit werk is haar op het lijf geschreven.



Schrijf ook de kopvrouwen van Trek-Segafredo zeker niet af. Lucinda Brand plaatste vorig jaar al een snedige aanval op de top van de La Redoute, maar kon er toen geen positief gevolg aan breien. In Parijs Roubaix en de Waalse Pijl toonde de Nederlandse alvast dat ze klaar is voor revanche.

Ook Elisa Longo Borghini verwachten we opnieuw vooraan. Of ze zelf snel in de aanval zal gaan - zoals in Parijs Roubaix - betwijfelen we. Het zal moeilijk zijn om de Italiaanse te lossen, een late uitval staat dus in de sterren geschreven.

Iemand die het wél van de aanval moet hebben is de Spaanse kampioene

Mavi Garcia. De 38-jarige oversteeg zichzelf de voorbije weken met een 5e plaats in de Waalse Pijl en een 6e plaats in de Amstel Gold Race. Ook Amanda Spratt van BikeExchange wordt uit de hoge hoed van onze kenners getoverd als potentiële verrassing.