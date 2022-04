Titelverdediger Tadej Pogacar zegt af voor Luik-Bastenaken-Luik na overlijden schoonmoeder

Tadej Pogacar stond met ambitie aan de start van de Waalse klassiekers. Woensdag eindigde hij 12e op de Muur van Hoei in de Waalse Pijl, morgen zou de dubbele Tour-winnaar zijn titel verdedigen in Luik-Bastenaken-Luik.



Maar donderdag kwam er slecht familiaal nieuws: Pogacar keerde in allerijl terug naar Slovenië met zijn partner Urska Zigart, zelf ook renster bij BikeExchange. Zigart kwam later op de dag met het droeve nieuws naar buiten dat haar mama gestorven was.



Aanvankelijk berichtte UAE dat Pogacar mogelijk nog zou deelnemen, maar vandaag maakte Pogacar zelf bekend dat hij niet meedoet. "Jammer genoeg zal ik niet aan de start komen van Luik-Bastenaken-Luik morgen."





"Het zijn zware dagen, ik bedank iedereen voor het begrip. Mijn dank gaat speciaal uit naar Team UAE en in het bijzonder Maurio Gianetti en voorzitter Matar voor hun steun in deze situatie."