Het peloton voorspelt "volledig andere Luik-Bastenaken-Luik zonder Pogacar", en "felle wind biedt kansen aan Van Aert"

De Sloveen versmachten op de Roche-aux-Faucons, was ook volgens Michael Matthews onbegonnen werk geweest. Sterker nog: “Op die slotklim had hij het peloton helemaal uiteengerafeld. Niemand kan sneller bergop rijden in Luik als Pogacar. Zonder hem zal het een volledig andere wedstrijd worden."

“Er komen daarna ook meer mogelijkheden om een tactisch steekspelletje te spelen”, gaatJan Bakelants verder. “Pogacar lossen op de Roche-aux-Faucons is haast onmogelijk. Dat plannetje lag voor vele ploegen in de ijskast, maar mag weer ontdooid worden. Ik verwacht een open wedstrijd.”

Geen Pogacar morgen, wel heel veel wind. Ook dat zal het wedstrijdbeeld hertekenen. De prognose van het peloton: er zal eerder een kleine groepssprint zijn voor de overwinning, dan een eenzame aanvaller."



“De tegenwind in de finale, zal de boel heel wat vertragen en mogelijke aanvallers afschrikken”, legt Matthews verder uit. “Door de wind is de kans groot dat we in Luik met een groepje voor de overwinning mogen sprinten.”



“Een sprint met een kleine groep”, zou als muziek in de oren van Wout van Aert moeten klinken. “Ik denk dat Wout inderdaad in zijn handen wrijft”, vertelt Bakelants. “Door de tegenwind zal het voor hem gemakkelijker zijn om een sprint uit te lokken.”



“Ik hoop inderdaad om te overleven in een kleine groep en dan te sprinten. Al zal de Roche-aux-Faucons dé scherprechter blijven”, vertelt Van Aert zelf.