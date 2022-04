FC Volendam keert na 13 jaar afwezigheid terug naar de Eredevisie

Het is al van het seizoen 2008-2009 geleden dat FC Volendam uitkwam op het hoogste niveau. 'De Heen en Weer', zoals Volendam in Nederland wordt genoemd vanwege de vele degradaties en promoties, was het afgelopen decennium al meerdere keren dichtbij promotie.

Dit jaar lukt het wel. Josh Flint zette FC Volendam al vroeg op voorsprong en na een halfuur maakte Robert Mühren (ex-Zulte Waregem) er 0-2 van. Voor Mühren was het al zijn 28e doelpunt van het seizoen.

Het leek weer even 'net niet' te worden voor FC Volendam. Sebastiaan van Bakel maakte de aansluitingstreffer voor Den Bosch, maar Volendam hield in het spannende en grimmige laatste kwartier stand. Met een Belg op het veld: onze landgenoot Franco Antonucci mocht na 68 minuten invallen.

Het slot van de wedstrijd werd nog ontsierd door enkele heethoofden die voorwerpen op het veld gooiden. Na enkele minuten oponthoud kon de wedstrijd weer hervat worden.

Door de promotie van FC Volendam zijn de Nederlandse promovendi bekend. Eerder wist FC Emmen zich al te verzekeren van de promotie naar de Eredevisie. Het beschikt ook over de beste papieren voor de titel want het telt zes punten voorsprong op Volendam.

Fun fact: de populaire Nederlandse zanger Jan Smit is commercieel directeur bij Volendam. Smit is al van kindsbeen af supporter van de club. Perfect om een promotiefeestje mee te bouwen.