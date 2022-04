Club Brugge leent Maxim De Cuyper langer uit aan promovendus Westerlo

De uitleenbeurt van Maxim De Cuyper is naar de zin van de speler, Westerlo en Club Brugge. De Cuyper was een basisspeler in de ploeg die Westerlo de titel in 1B opleverde.

De linkerflankspeler was in 1B goed voor zes goals en vijf assists.



Bij Club Brugge zou het momenteel moeilijk zijn om veel speelminuten te verzamelen. De Cuyper ligt er wel nog onder contract tot 2025. Hij maakte zijn debuut voor blauw en zwart in 2020 tegen Manchester United.