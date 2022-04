BEKIJK: Tyson Fury blijft ongeslagen na furieuze uppercut tegen Dillian Whyte

Tyson Fury wandelde vandaag onder luid gejoel van een uitverkocht Wembley de ring in. De Engelse voetbaltempel daverde op zijn grondvesten.

En dan moest er nog gebokst worden.

Tyson Fury vocht vanavond tegen Dillian Whyte om zijn WBC-titel bij de zwaargewichten te behouden. Fury was favoriet, maar had met Whyte een gevaarlijk blokje dynamiet voor zich.

Toch manoeuvreerde de man van 2.06 meter meteen goed voorbij de gewichtige stoten van zijn tegenstander. Zelf grossierde Fury weer in zijn vermogen om techniek en kracht te koppelen. Enkele welgemikte jabs zorgden al meteen voor oorlogswonden bij zijn belager.

Whyte had duidelijk minder technische bagage en moest het vooral hebben van zijn "power". Zo vocht hij zich enkele keren uit een clinch als een ware wildeman. Dat was dik tegen de zin van Fury, die verbaal reageerde op het "onsportieve" gedrag van zijn uitdager.

In ronde zes vond Fury dat het welletjes was geweest. De vermoeidheid sloop zienderogen in het spel van Whyte. Fury nam vanaf ronde vier volledig over en pakte uit met een verschroeiende uppercut op de kaak van zijn tegenstander.

Het licht ging uit bij Whyte. De spotlight ging branden op Fury, die het publiek trakteerde met een nieuwe overwinningsballade.