Wat een wilskracht: Pinot haalt daags na teleurstelling zijn gram in Ronde van de Alpen

Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) heeft in de Ronde van de Alpen zijn eerste zege in bijna 3 jaar geboekt. In de slotrit versloeg hij zijn medevluchter David De la Cruz (Astana) na een sprintje met z'n tweeën. Pello Bilbao (Bahrain-Victorious) speelde zijn eindzege kwijt aan Romain Bardet (DSM).