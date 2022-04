Positief sponsornieuws bij Antwerp: een van de shirtsponsors verlengt

Heylen Vastgoed is al 11 jaar partner van het stamnummer 1 en prijkt met het bedrijfslogo op de rug van de spelers. Na de aanstelling van de omstreden Overmars zei het bedrijf in eerste reactie wel dat er eerst een goed gesprek moest volgen voor het de overeenkomst zou vernieuwen.

Dat is nu gebeurd. "Als je aan iets begint, moet je er rotsvast in geloven en consequent zijn. Dat doet RAFC en dat doen wij ook. Rood en wit zijn niet toevallig ook onze merkkleuren", zegt Johan Heylen.

"Door deze verlenging is meteen ook duidelijk dat Heylen Vastgoed een trouwe en betrouwbare partner is. Iets wat het bedrijf ook zelf hoog in het vaandel draagt in zijn dagelijkse werking", vult Antwerp aan.