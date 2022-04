Olympisch zwemkampioen uit Rusland geschorst na manifestatie pro-Poetin

Rylov won vorig jaar in Tokio nog olympisch goud op de 100 en 200 meter rugslag, maar hij zal de komende maanden dus niet meer in het wedstrijdbad duiken.

Vorige maand was hij, net als nog andere atleten, aanwezig in het Luzhnikistadion in Moskou tijdens een grote meeting in aanwezigheid van de Russische president Vladimir Poetin. Rylov en andere sporters droegen daarbij de letter "Z" op hun outfit, het symbool waarmee aanhangers van de Russische inval in Oekraïne zich identificeren.

Eerder verloor Rylov door dat incident al zijn sponsordeal met zwemkledingmerk Speedo. En nu staat hij dus ook 9 maanden aan de kant.

De FINA besloot eerder al Russische en Wit-Russische sporters te schorsen voor internationale competities tot het einde van het jaar. Daarnaast werden alle internationale zwemevenementen op Russisch grondgebied afgelast.

Intussen heeft het Kremlin de schorsing van Rylov al veroordeeld. "Dit druist in tegen de principes van de sport", klinkt het. "Zo ontneem je de beste atleten de kans om het tegen elkaar op te nemen."