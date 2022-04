Mike Tyson geeft pak slaag aan vervelende passagier op vliegtuig

De schermutseling gebeurde enkele minuten na het boarden van een Jetblue-vlucht van San Francisco naar Florida.

Op de beelden, die duchtig worden gedeeld op social media, is duidelijk te zien hoe een jonge man op de rij achter Tyson de bokslegende voortdurend lastig valt. Zijn vrienden die alles filmen, vinden het blijkbaar heel entertainend.

Maar wanneer Tyson er genoeg van heeft, gaan de poppen aan het dasen. De ex-wereldkampioen draait zich om in zijn stoel en geeft de onfortuinlijke jongeman een stevig pak rammel.

'Iron Mike' wordt gelukkig snel tot bedaren gebracht en het slachtoffer komt ervan af met blauwe plekken in het gezicht en een bebloed voorhoofd. De man, die mogelijk te veel gedronken had, diende achteraf wel een klacht in bij de politie.

Het is niet de eerste keer dat het de bokslegende zwart voor de ogen wordt. Zo beet hij ooit een stuk uit het oor van tegenstander Evander Holyfield in een gevecht om de wereldtitel, zat hij enkele jaren in de gevangenis wegens verkrachting en was hij jaren verslaafd aan cocaïne.