Kompany sluit bekerhoofdstuk af: "We toonden al vaker mentale weerbaarheid"

Een week na de verloren bekerfinale tegen AA Gent, kan Anderlecht meteen revanche nemen op het veld van leider Union. "We kunnen niet blijven terugkomen op de bekerfinale. Het is een afgesloten hoofdstuk en we hebben de knop omgedraaid."

"Uiteraard waren we ontgoocheld, maar dat zijn ook de momenten die je vormen als voetballer. Het hoort er nu eenmaal bij. We hebben al bewezen dat we hiermee om kunnen."