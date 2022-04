Club-coach Alfred Schreuder over interesse van Ajax: "Ik heb bij al mijn ex-clubs contacten"

"Ik wil me volledig focussen op de play-offs met Club Brugge, we laten ons door niets of niemand afleiden", blikte Schreuder vooruit.

Over Ajax wou de Nederlandse coach duidelijk niet veel kwijt. "Ik heb bij Ajax nog contacten, maar ook bij andere ex-clubs zoals Hoffenheim en Twente."

Over naar de play-offs. Volgens de Nederlandse coach starten alle vier de clubs daarin op gelijke hoogte. "Of wij topfavoriet zijn? Nee, we zijn alle vier favoriet. De andere ploegen hebben het uitstekend gedaan, maar we kijken alleen naar onszelf."