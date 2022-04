Worden Lewis Hamilton en Serena Williams straks mede-eigenaar van Chelsea?

Door de oorlog in Oekraïne beslite Roman Abramovitsj om Chelsea van de hand te doen. De deadline voor kandidaat-kopers om een bod te doen verliep onlangs en zo komen steeds meer details bekend over de verkoop.

Zo ontdekte Sky Sports dat Serena Williams en Lewis Hamilton elk zo'n 10 miljoen pond bijdragen aan het bod van Martin Broughton, een van de belangrijkste kandidaten om de nieuwe eigenaar van Chelsea te worden.

Hamilton, zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, en Williams, winnares van 23 grandslamtoernooien in het tennis, zijn niet aan hun proefstuk toe. Ze investeren al enkele jaren een deel van hun fortuin, maar een uitstap naar voetbal zat er nog niet bij.



In het geval van Hamilton is er een opvallend kantje aan de investering, want hij is al jaren fan van Arsenal, een van de Londense rivalen van Chelsea. Het is natuurlijk ook niet zo dat Williams en Hamilton echt een rol gaan spelen in het beleid van Chelsea, daarvoor is hun aandeel in het bod te klein.

De twee sportsterren zijn naar verluidt al weken in gesprek met Broughton. Volgens een bron dicht bij diens consortium is de toevoeging van Hamilton en Williams een "serieuze investeringsbeslissing" vanwege hun ervaring met het bouwen van sportmerken. Eerder werd al bekend dat Broughton in zijn bod samenwerkt met Sebastian Coe, voorzitter van de internationale atletiekfederatie World Athletics.