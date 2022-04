Vierschansentoernooi pakt in 2023 uit met editie voor vrouwen

Kijken naar schansspringen in Garmisch-Partenkirchen op nieuwjaarsdag. Het is al decennialang een traditie. Vanaf het seizoen 2023-2024 krijgen ook de vrouwen hun eigen Vierschansentoernooi.

Enkele maanden geleden werd nog geopperd dat de vrouwen voor hun wedstrijden zouden moeten uitwijken naar Slovenië en Oostenrijk. Maar dat plan lijkt nu van tafel.

De organisatoren willen dat de vrouwen op dezelfde locaties mogen strijden als de mannen. De wedstrijden in Duitsland zullen gekruist plaatsvinden: wanneer de mannen in Oberstdorf springen, zijn de vrouwen aan zet in Garmisch-Partenkirchen.

Hoe men het in Oostenrijk wil aanpakken, is nog onduidelijk.



"We moeten de tijd die we nu hebben tot de eerste editie goed gebruiken om samen met alle belanghebbende partijen elk vraagstuk op te lossen en alle randvoorwaarden in te vullen", laat de Duitse federatie weten.