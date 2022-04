Van "Wat doet Teuns in Roubaix?" naar ideale voorbereiding op Waalse Pijl

De zege van Dylan Teuns in de Waalse Pijl was indrukwekkend. Zijn zege krijgt nog meer glans in de wetenschap dat hij drie dagen eerder nog over de kasseien dokkerde in Parijs-Roubaix.

Teuns is de eerste winnaar van de Waalse Pijl die ook startte in Parijs-Roubaix sinds Daniel Willems in 1981.

Willems, viervoudig ritwinnaar in de Tour, eindigde zelfs als 20e op de piste in Roubaix, maar in 1981 lag de finish van de Waalse Pijl nog niet op de Muur van Hoei.