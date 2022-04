Tourist LeMC is klaar voor de 10 Miles: deze vooruitgang boekte hij op 10 weken

"Maar desalniettemin is mijn basisconditie wel verbeterd. Dat voel ik wel."

"De weken nadien ging het al een stuk moeilijker om het schema vol te houden. Zo was ik al eens ziek, of moest ik in de Lotto Arena optreden,... Uitvluchten dus", lacht hij.

"Ik kijk er naar uit", blikt Tourist vooruit. "Ik heb me de eerste vier weken van mijn training heel strikt aan het loopschema gehouden en ging drie keer per week lopen."

Tourist ging nog één keer langs bij sportcoach Thijs voor een looptest. Is hij klaar voor zondag?

Kijk hier naar de laatste looptest van Tourist LeMC

Na de test kunnen we zien dat de maximale snelheid die Tourist kon aanhouden 14,1 km/u was. Bij de eerste test was het 13 km/u.

"Dat wil concreet zeggen dat hij op 1 kilometer 20 seconden sneller loopt. Een mooie prestatie", aldus sportcoach Thijs.



Ook bij de basisconditie zien we een knappe verbetering. Tourist loopt over een afstand van 10 kilometer nu 7 minuten sneller dan in februari.

"Ik twijfel er niet aan dat Tourist de finish haalt", zegt Thijs.

"Ik voorspel een tijd van 1 uur 30 minuten. Dat is gemiddeld 10 km/u, wat een mooie snelheid is."