Tadej Pogacar keerde vanochtend terug naar Slovenië: "Maar hij rijdt zondag Luik-Bastenaken-Luik"

De laatste rechte lijn van Tadej Pogacar (23) naar Luik-Bastenaken-Luik van aanstaande zondag is verstoord. De winnaar van vorig jaar stapte vanochtend door "familiale redenen" op het vliegtuig naar zijn vaderland Slovenië. Volgens zijn werkgever UAE is hij zaterdag weer op Belgische bodem om een dag later deel te nemen aan La Doyenne.