Ronaldo bedankt Liverpool-fans voor hart onder de riem: "Een wereldwijde familie"

Ronaldo en zijn vrouw Georgina Rodriguez meldden vorige week erg droevig nieuws. Bij de geboorte van hun tweeling haalde een van de kindjes het niet. Een harde klap voor het gezin en de Portugees miste daardoor logischerwijs de match van zijn ploeg tegen Liverpool.

In minuut 7, zijn rugnummer, kreeg hij van het hele stadion een staande ovatie als steun. Ook werd "You'll Never Walk Alone" gezongen. Volgens Liverpool-trainer Jurgen Klopp was dat het moment van de wedstrijd.

"Een wereld, een sport, een wereldwijde familie. Bedankt, Anfield", reageerde Ronaldo nu op Instagram. "Mijn familie en ik zullen dit gebaar van respect en medeleven nooit vergeten."