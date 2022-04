Refs stomen zich klaar voor play-offs: "Zullen aan Pro League meer camera's vragen"

Voor de start van de play-offs kwamen de scheidsrechters samen in Tubeke om alle lijnen nog eens duidelijk uit te zetten. Ook de trainers, spelers en vertegenwoordigers van de club waren welkom.

"De sfeer was heel gemoedelijk", vertelt Frank De Bleeckere. "Het is belangrijk dat iedereen nu weer geïnformeerd is voor de start van de play-offs. En we willen vooral begrip voor elkaar creëren. We leren elkaars leefwereld kennen en we kunnen als volwassen mensen met elkaar praten, zonder de druk van de wedstrijden."

Komen er dan play-offs aan zonder discussies? "Dat is natuurlijk de wens, maar we weten dat dat niet realistisch is."

