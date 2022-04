Juniorenwereldkampioen Per Strand Hagenes wordt in 2024 prof bij Jumbo-Visma

Het brede wielerpubliek leerde de jonge Noor in september vorig jaar kennen op het WK in Leuven. Daar reed hij solo naar de wereldtitel. In diezelfde maand werd hij in zijn leeftijdscategorie tweede op het EK op de weg en derde in Parijs-Roubaix.

Dit seizoen toonde hij zich onder meer al met winst in de slotetappe van Le Triptyque des Monts et Châteaux en een tweede plaats in de eindstand. Afgelopen maandag werd hij nog derde in de Giro del Belvedere.

Hij barst dus van het talent en maakt in 2024 de overstap naar de profs.

"Dat je bij Team Jumbo-Visma kunt doorstromen vanuit de opleidingsploeg naar het profteam is een mooi perspectief. Sinds ik hier ben, heb ik gemerkt dat dit team bij me past. Het is de perfecte plek om mezelf te blijven ontwikkelen", zegt de juniorenwereldkampioen.

"Ons WorldTour-team telt op dit moment meerdere sterren, maar we willen graag de nieuwe generatie kopmannen zelf opleiden", vult sportief directeur Merijn Zeeman aan. "Per behoort tot de groep renners die de kans krijgt om tot dat niveau uit te groeien. Daar nemen we alle tijd voor, zodat hij rustig zijn potentieel kan waarmaken."