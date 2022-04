Guardiola: "Als hij fit en gelukkig is, is Kevin De Bruyne niet af te stoppen"

Kevin De Bruyne drukte gisteren zijn stempel op de competitiematch van Manchester City tegen Brighton. Daar was zijn coach, Pep Guardiola, hem dankbaar voor.

"Kevin is een bijzondere speler en mens. Wanneer hij fit en gelukkig is, en zijn potentieel kan waarmaken, dan is hij op deze positie niet te stoppen", zei Guardiola.

In de spannende titelstrijd met Liverpool rekent Guardiola bovenal op De Bruyne, die in zijn 300e match in het shirt van City voor de assist zorgde bij de 3-0 van Bernardo Silva.



De Rode Duivel kan voor City de beslissende factor zijn de komende weken. "Hij speelt op het einde van dit seizoen verbazingwekkend goed."

Met nog zes speeldagen voor de boeg telt Manchester City één punt voorsprong op Liverpool. Maar City kan zich geen enkele misstap veroorloven als ze "een van de beste teams in de geschiedenis van het voetbal" willen kloppen, aldus Guardiola bij de BBC.

"We zijn niet dom. Als we gelijkspelen, en dus twee punten laten vallen, dan zal Liverpool kampioen worden. Als we al onze matchen winnen, pakken we de titel. De spelers weten dat."