De Belgische profclubs besteden ticketverkoop uit aan Roboticket

Roboticket is vanaf het seizoen 2022-2023 de opvolger van Ticketmaster en zal voor een geheel nieuwe gebruikservaring zorgen.

"Via Roboticket bestelt de Belgische voetbalfan straks via een gebruiksvriendelijke interface, ook via de smartphone, tickets, abonnementen of drankkaarten", klinkt het bij kersvers Pro League-CEO Lorin Parys.

"De samenwerking is uniek in het internationale voetballandschap. Nergens anders gebruiken zoveel profclubs hetzelfde, uniforme ticketingplatform. Die schaalvergroting komt zowel clubs als supporters ten goede."

In totaal gingen nu reeds 25 van de 26 profclubs akkoord. Enkel Antwerp zou voorlopig niet meestappen in het verhaal, vernam Belga.

Het systeem werd al uitgebreid getest, onder meer voor de Anderlechtse ticketverkoop voor de Bekerfinale.

"Via de diensten van de nieuwe provider zal de fanregistratie veiliger verlopen, wordt het voor de supporter veel makkelijker om in een handomdraai te bestellen en biedt het ticketingplatform nog bijkomende integratiemogelijkheden aan onze clubs", aldus de Pro League.

"Dat alles combineert Roboticket met een gebruiksvriendelijke interface, zowel in de browser als op de smartphone."