3 belangrijke tips voor wie zondag de 10 Miles loopt

Deze zondag staat bij veel lopers met rood aangestipt in de agenda, want dan is het de 10 Miles. 16 kilometer zwoegen en zweten in Antwerpen. Staat u zondag aan de start? Dan vindt u hier nog 3 handige tips van sportcoach Thijs Dekiere.

TIP 1: doseren, doseren, doseren

Het is een tip die je vaak te horen krijgt en ook sportcoach Thijs benadrukt het belang ervan: niet te snel starten!

"Het is een vrij pittig parcours. Voor je in het stadscentrum komt, heb je toch al aardig wat kilometers in de benen", zegt Thijs. "Goed doseren is de boodschap." "Probeer dan in het tweede gedeelte van de wedstrijd wat te versnellen, maar houd rekening met de gevreesde Konijnenpijp in het slot van de race." Hoe bepaal je dan hoe snel je mag starten?

"Veel mensen hebben de 10 Miles in het verleden al gelopen, mijn boodschap naar hen is om te kijken naar hun vorige tijden. Bepaal op basis daarvan je starttempo."

"Ik raad de mensen die voor het eerst deelnemen aan om op een comfortabel tempo te starten. De focus moet vooral liggen op het uitlopen van de wedstrijd en niet op een specifieke tijd." Kan het helpen om met iemand samen te lopen? "Dat is erg persoonlijk. Voor sommigen kan het een motivator zijn om met twee te lopen, anderen doen het liever op hun eentje."

TIP 2: eten, maar vooral drinken!

"Drinken is heel belangrijk. Het belooft toch weer een vrij warme dag te worden, dus probeer zeker om aan de bevoorradingsposten wat water te drinken."

"Drink voor de race ook al voldoende, zodat je niet gedehydrateerd aan de start komt. Om te weten of je voldoende gehydrateerd bent, check je vooraf best je urine. Als die doorschijnend is, dan weet je dat je voldoende bent gehydrateerd."

"Je kan best een halve liter per uur drinken tijdens de wedstrijd. Dat wil eigenlijk zeggen dat je per bevoorradingspost een paar slokken water drinkt. Dat zou moeten volstaan. Je kan trouwens best gewoon even wandelen als je drinkt, anders ga je moeite hebben met het bekertje water." "Voor de toplopers is voeding niet echt van belang, aangezien zij rond het uur kunnen finishen. Dan volstaat de suikervoorraad van je lichaam. Als je pakweg twee uur onderweg zal zijn, dan kan het slim zijn om iets te eten onderweg. Een gelletje, een energiereep of een banaan zijn allemaal prima."

"Na de wedstrijd zou ik met het oog op de recuperatie wat koolhydraten en iets eiwitrijk eten."

TIP 3: de ideale voorbereiding