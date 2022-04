Marcell Jacobs maakt eind mei in Eugene comeback op 100 meter

Marcell Jacobs beëindigde zijn outdoor-seizoen na het winnen van twee gouden medailles op de Spelen in Tokio op de 100m en de 4x100m.

Dit jaar liep hij enkel de 60 meter indoor. In maart won hij in die discipline de wereldtitel door titelverdediger Christian Coleman in Belgrado te verslaan.

Volgende maand keert hij terug outdoor en dat met een duidelijk doel: zich voorbereiden op het WK twee maanden later in juli. "Ik ga eind mei naar Eugene met het oog op het WK", zegt Jacobs in de Corriere dello Sport.

"Het zal een korte trip van drie dagen zijn om vertrouwen te krijgen op de piste en met de omgeving." Tot die tijd zal Jacobs zich toeleggen op de 200 meter, een afstand die hij sinds 2015 slechts een keer heeft gelopen (in een tijd van 20"61).