Ex-tennistopper Maria Sjarapova is in verwachting van haar eerste kindje

De ex-nummer 1 van de wereld en 5-voudige grandslamkampioene poseert voor de foto met haar buikje op het strand.



Sjarapova is sinds december 2020 verloofd met de Britse zakenman Alexander Gilkes. De winnares van Australian Open 2008, Roland Garros 2012 en 2014, Wimbledon 2004 en US Open 2008 stopte in februari 2020 met tennis.